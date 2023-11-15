Замглавы "Хезболлах" заявил, что организация не закупала оружие "на украинском фронте"

Наим Кассем также отметил, что перспективы расширения конфликта зависят от действий Израиля, а "Хезболлах" готова защищать сектор Газа и право палестинцев на свою землю

РИМ, 15 ноября. /ТАСС/. Заместитель лидера "Хезболлах" шейх Наим Кассем заявил, что ливанская шиитская организация не закупала оружие в зоне украинского конфликта.

"У нас нет в этом необходимости. Наши арсеналы полные, и мы должны создавать новые резервы", - сказал он в интервью газете Corriere della Sera, отвечая на вопрос о том, закупала ли "Хезболлах" оружие "на украинском фронте". Кассем также отметил, что перспективы расширения конфликта зависят от действий Израиля, а "Хезболлах" готова защищаться и защищать сектор Газа и право палестинцев на свою землю.

"Если вы меня спрашиваете, будет ли тотальная война, отвечу, что это зависит от того, что произойдет в секторе Газа, от того, что сделает Израиль. Мы не знаем, хочет ли войны [премьер-министр Израиля Биньямин] Нетаньяху", - отметил замглавы "Хезболлах", добавив, что у организации есть "военная сила и солдаты, чтобы создать большие потери для Израиля". При этом он отметил, что, по сравнению с 2006 годом, когда произошел последний конфликт между "Хезболлах" и израильской армией в Южном Ливане, организация лучше вооружена и организована. "Израилю нужно хорошенько подумать о своих шагах", - заключил Кассем.