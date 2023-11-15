15 ноября, 10:57
Палестино-израильский конфликт

МИД Иордании заявил, что Израиль понесет ответственность за штурм медцентра в Газе

В заявлении официального представителя дипведомства Суфьяна аль-Куды подчеркивается, что "жестокие нападения на мирных жителей и продолжающееся систематическое разрушение гражданских объектов представляют собой военные преступления"

БЕЙРУТ, 15 ноября. /ТАСС/. Атака израильских оккупационных сил на больницу "Аш-Шифа" в городе Газа представляет собой грубое нарушение международного гуманитарного права и Женевской конвенции 1949 года. Об говорится в переданном агентством Petra заявлении официального представителя МИД Иордании Суфьяна аль-Куды.

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"Иорданское Хашимитское Королевство осуждает политику коллективного наказания жителей Газы и предупреждает, что Израиль понесет ответственность за штурм медицинского центра и больницы "Аш-Шифа" в городе Газа", - указывается в документе. В нем подчеркивается, что "жестокие нападения на мирных жителей и продолжающееся систематическое разрушение гражданских объектов представляют собой военные преступления".

"Мы призываем международное сообщество оказать давление на Израиль как на оккупирующую державу с тем, чтобы он прекратил эту бессмысленную и неоправданную агрессию, жертвами которой стали множество женщин и детей", - заявил Суфьян аль-Куда.

Ранее агентство Petra сообщило о направлении Иорданией очередной партии продовольственной помощи для осажденного в секторе Газа палестинского населения. По его информации, 12 тонн базовых продуктов доставлены самолетом королевских ВВС и будут переданы Египетскому обществу Красного Полумесяца, распределяющему помощь через контрольно-пропускной пункт "Рафах".

9 ноября королевство отправило палестинцам на Западном берегу реки Иордан 30 тыс. тонн пшеницы. Кроме того, с самолетов регулярно сбрасывают на парашютах медикаменты в иорданский полевой госпиталь, находящийся на территории сектора Газа. 

Теги:
ИорданияПалестино-израильский конфликт
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