Армия Израиля сообщила о доставке помощи к дверям больницы "Аш-Шифа" в Газе

Военные продолжают действовать в здании в рамках точечной операции против целей ХАМАС

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 ноября. /ТАСС/. Солдаты Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) доставили гуманитарную помощь ко входу в госпиталь "Аш-Шифа" в секторе Газа, где военные продолжают действовать в рамках целенаправленной точечной операции против целей ХАМАС. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Войска ЦАХАЛа продолжают точечную и целенаправленную операцию против ХАМАС на определенном участке больницы "Аш-Шифа", в котором военные проводят поиск террористической инфраструктуры и оружия ХАМАС. К входу в больницу военнослужащие доставили гуманитарную помощь", - говорится в сообщении.

Ранее в среду армейская пресс-служба проинформировала, что "инкубаторы, детское питание и медикаменты, доставленные танками ЦАХАЛ из Израиля, успешно поставлены в больницу "Аш-Шифа". В районе госпиталя работают "военные медики и солдаты, говорящие по-арабски", добавили в ведомстве.