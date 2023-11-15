15 ноября, 13:59
Палестино-израильский конфликт

Израильские СМИ утверждают, что военные ЦАХАЛ взорвали здание заксобрания в Газе

По данным 12-го канала израильского телевидения, соседнее с заксобранием здание тюрьмы также уничтожили для оказания давления на сторонников ХАМАС

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 ноября. /ТАСС/. Израильские СМИ утверждают, что военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) взорвали здание законодательного собрания, принадлежавшее палестинскому радикальному движению ХАМАС в секторе Газа.

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По сведениям газеты Yedioth Ahronoth и 12-го канала израильского телевидения, здание парламента анклава было разрушено через два дня после того, как его заняли военнослужащие ЦАХАЛ. Телеканал также утверждает, что соседнее с заксобранием здание тюрьмы также было уничтожено в целях оказания давления на сторонников ХАМАС.

Армия обороны Израиля эту информацию пока не комментировала.

14 ноября армейская пресс-служба заявила, что израильские военные взяли под свой контроль в Газе законодательный совет ХАМАС, дом губернатора, штаб-квартиру полиции и здание инженерного факультета, где проходила разработка оружия. Кроме того, в ходе операции солдаты взяли под контроль объект "Джизат", на котором расположены тренировочные базы ХАМАС, оперативный штаб, помещения для допросов и следственные изоляторы.

Днем ранее, 13 ноября, израильские СМИ обнародовали фотографии, на которых запечатлены военнослужащие Армии обороны Израиля в помещении законодательного совета ХАМАС в Газе. Как отмечала газета The Jerusalem Post, до военных действий в этом зале свои заседания проводили законодатели, представлявшие интересы захватившего власть в анклаве радикального движения. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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