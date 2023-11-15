15 ноября, 14:35
Палестино-израильский конфликт

Нетаньяху заявил об отсутствии в Газе мест, до которых не доберется Израиль

Премьер подчеркнул, что "для убийц из ХАМАС нет убежища"

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 ноября. /ТАСС/. Израильские войска готовы добраться до любого места в секторе Газа в рамках операции против палестинской радикальной организации ХАМАС. Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

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Это заявление он сделал во время посещения израильской военной базы в Зикиме, расположенной недалеко от палестинского анклава, где пообщался с военными.

"Вы помните, как они говорили, что мы не вторгнемся в Газу? Мы вторглись. Они говорили, что мы не дойдем до окраин города Газа, но мы дошли. Они говорили, что мы не зайдем в [больницу] "Аш-Шифа", но мы зашли. Нет места в Газе, до которого мы не доберемся, - сказал Нетаньяху, видеозапись выступления которого распространила канцелярия главы правительства, - Для убийц из ХАМАС нет укрытия, нет убежища. Мы доберемся всюду и уничтожим ХАМАС, и мы вернем домой наших заложников - это наши две священные миссии".

Премьер также сообщил, что накануне он провел очередной телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. "Мы не отказываемся [от своих целей], мы уничтожим ХАМАС и добьемся полной победы", - указал Нетаньяху. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильНетаньяху, Биньямин
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