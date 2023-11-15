Reuters: в проекте санкций ЕС не упомянуты проверки российских танкеров

Газета Financial Times ранее сообщала, что Дания намерена проверять и при необходимости задерживать танкеры с российской нефтью, проходящие через датские проливы

ЛОНДОН, 15 ноября. /ТАСС/. Проверки российских танкеров не упоминаются в предложенном Еврокомиссией (ЕК) проекте 12-го пакета санкций ЕС. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на дипломатов Евросоюза.

"Мы ничего такого не видели в предложении Еврокомиссии", - приводит агентство ответ дипломата на вопрос, рассматривается ли в проекте санкций возможность Дании задерживать танкеры с нефтью РФ для проверки. Два других дипломата подтвердили эту информацию, сообщает Reuters.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что Дания намерена проверять и при необходимости задерживать танкеры с российской нефтью, проходящие через датские проливы, в соответствии с новыми планами Брюсселя по контролю над морскими поставками нефти из РФ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможные планы Копенгагена задерживать танкеры с российской нефтью, призвал соблюдать правила международного торгового судоходства.