В США заявили об отсутствии данных, что ХАМАС намерено проводить операции в стране

При этом ФБР считает, что исключать этого не стоит

ВАШИНГТОН, 15 ноября. /ТАСС/. Федеральное бюро расследований (ФБР) на данный момент не располагает информацией, что радикальное движение ХАМАС намерено проводить какие-либо операции внутри США, но исключать этого также не стоит. Об этом говорится в заявлении директора ФБР Кристофера Рея, который выступает на слушаниях в комитете по внутренней безопасности Палаты представителей Конгресса США.

"На данный момент у нас нет информации, указывающей на то, что ХАМАС намерено или имеет возможность проводить операции внутри США, хотя мы не можем и не будем это сбрасывать со счетов", - сказал он.

Рей указал, что после обострения палестино-израильского конфликта в США отмечен всплеск антисемитизма и антимусульманских настроений, а в последние годы в стране произошло несколько инцидентов, которые могли быть мотивированы "конфликтом между Израилем и ХАМАС". В частности, были зафиксированы нападения на отдельных лиц и религиозные учреждения.