Минск организовал эвакуацию из сектора Газа 43 граждан Белоруссии и членов их семей

Белорусской стороной в контакте с коллегами из Израиля и Египта, а также при содействии России и Катара проведена работа по организации выхода белорусских граждан и членов их семей из сектора Газа

МИНСК, 15 ноября. /ТАСС/. Белоруссия эвакуировала из сектора Газа 43 граждан республики и членов их семей. Об этом сообщил близкий к пресс-службе МИД Белоруссии Telegram-канал "Глас МИДа".

По его информации, белорусской стороной в контакте с коллегами из Израиля и Египта, а также при содействии России и Катара проведена работа по организации выхода белорусских граждан и членов их семей из сектора Газа. К настоящему времени 43 человека проследовали через пограничный переход "Рафах" на территорию Египта и ближайшее время ожидается их возвращение на родину, уточнил Telegram-канал.

Ранее в среду советник главы МЧС РФ Даниил Мартынов сообщил о том, что российское спасательное ведомство оказывает помощь в эвакуации из сектора Газа граждан Белоруссии, которые затем самолетом спасательного ведомства будут доставлены в Москву. По его словам, 15 ноября в списке на эвакуацию из сектора Газа значатся 48 граждан Белоруссии. Накануне глава МЧС России Александр Куренков сообщил, что РФ готова оказать помощь в эвакуации граждан стран СНГ, пожелавших покинуть сектор Газа.