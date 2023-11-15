Макрон: безопасность Израиля невозможна без политического решения палестинского вопроса

По словам президента Франции, его страна "будет и далее привержена концепции двух государств"

БЕРН, 15 ноября. /ТАСС/. Франция убеждена, что безопасность Израиля возможна только при условии признания легитимных интересов палестинского народа. Об этом заявил президент республики Эмманюэль Макрон на пресс-конференции в Берне по итогам переговоров с швейцарским коллегой Аленом Берсе.

"Израиль никогда не сможет жить в безопасных условиях, если не будет обеспечено политическое решение палестинского вопроса", - отметил французский президент.

По его словам, "Франция будет и далее привержена концепции двух государств".

Макрон добавил, что "Париж никогда не менял своих подходов к этому вопросу в отличие от стран, которые соглашались признать другую столицу Израиля, подвергая сомнению принцип двух государств". "Мы никогда не поддавались на эти уговоры", - указал он.

Глава государства также подчеркнул, что, "признавая за Израилем право на самооборону, Париж одновременно считает, что она должна осуществляться с соблюдением требований международного права".

Статус Иерусалима - одна из ключевых проблем палестино-израильского урегулирования. Израильтяне заняли восточную часть города во время войны 1967 года и настаивают, что Иерусалим является единой и неделимой столицей Израиля. Совет Безопасности ООН резолюцией 478 от 20 августа 1980 года отверг его право на Восточный Иерусалим и призвал членов всемирной организации вывести свои дипломатические представительства из города. В 2018 году по решению Белого дома, американское посольство в Израиле переехало из Тель-Авива в Иерусалим. Аналогичный демарш предприняли затем некоторые другие страны.