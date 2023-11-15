СБ ООН принял ближневосточную резолюцию о помощи детям

Из 15 членов Совета Безопасности за документ проголосовали 12 стран, США, Великобритания и Россия воздержались от голосования

ООН, 16 ноября. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН принял мальтийский проект ближневосточной гуманитарной резолюции, направленной на помощь детям в зоне палестино-израильского конфликта. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Из 15 членов СБ ООН за документ проголосовали 12 стран, США, Великобритания и Россия воздержались от голосования. Ранее Совбез отклонил поправку РФ к этой резолюции с призывом к гуманитарному перемирию, ведущему к прекращению военных действий.

Документ, с текстом которого удалось ознакомиться ТАСС, состоит из семи пунктов, он содержит призыв к установлению длительных гуманитарных пауз и коридоров в секторе Газа "на число дней достаточное для того, чтобы в соответствии с международным гуманитарным правом предоставить полный, оперативный безопасный и беспрепятственный гуманитарный доступ" для ООН и гуманитарных организаций и дать им возможность доставить предметы первой необходимости, отремонтировать критически важные объекты инфраструктуры, а также организовать "поисково-спасательные работы, в том числе пропавших детей, в поврежденных и разрушенных зданиях". Помимо этого гуманитарная пауза должна быть достаточной для того, чтобы провести "эвакуацию больных или пострадавших детей и их опекунов".

Также в документе содержится призыв к немедленному освобождению всех заложников, особенно детей. Проект резолюции включает в себя призыв ко всем сторонам конфликта воздерживаться от лишения гражданского населения сектора Газа базовых услуг и гуманитарной помощи. В документе подчеркивается "важность координации, гуманитарных уведомлений и механизмов деконфликтации".

В резолюции содержится запрос к генсеку ООН на проведение им брифинга в Совбезе на следующем заседании органа по этому вопросу и на выработку механизма по эффективному отслеживанию исполнения документа. При этом в резолюции нет осуждения как действий палестинского движения ХАМАС так и израильских властей. Как отметила в среду постпред Мальты при ООН Ванесса Фрезьер "десятка" непостоянных членов СБ ООН продолжает работу над своим проектом ближневосточной резолюции, а подготовленный Мальтой проект является отдельным документом с гуманитарным уклоном и акцентом на помощь детям.

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что "Соединенные Штаты не могли проголосовать "за" по тексту резолюции, в котором нет осуждения ХАМАС и подтверждения права стран - членов [ООН] на защиту своих граждан от террористических атак".