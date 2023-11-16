15 ноября, 21:07
Палестино-израильский конфликт

СМИ: в Чехии начнут преследовать за использование лозунга палестинских радикалов

По данным портала idnes.cz, о необходимости привлекать к уголовной ответственности договорились представители руководства МВД, полиции и генеральной прокуратуры республики

ПРАГА, 16 ноября. /ТАСС/. Употребление лозунга "От реки до моря Палестина будет свободной" (From the River to the Sea Palestine will be free), который используют палестинские радикальные организации, грозит уголовным преследованием в Чехии. Об этом сообщил новостной портал idnes.cz.

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О необходимости привлекать к уголовной ответственности за использование этого лозунга на общественных мероприятиях договорились представители руководства МВД, полиции и генеральной прокуратуры Чехии. Это решение связано с происходящими в республике антиизраильскими акциями представителей мусульманской общины после произошедшего 7 октября нападения из сектора Газа на Израиль.

Эксперты отмечают, что использование лозунга, который звучал, в частности, на антиизраильских акциях в Чехии, созвучно требованию уничтожения Израиля. Власти буду пресекать его появление на общественных мероприятиях, а виновных в его распространении привлекать к ответственности за разжигание ненависти. 

Теги:
ПалестинаЧехияПалестино-израильский конфликт
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