СМИ: в Чехии начнут преследовать за использование лозунга палестинских радикалов

ПРАГА, 16 ноября. /ТАСС/. Употребление лозунга "От реки до моря Палестина будет свободной" (From the River to the Sea Palestine will be free), который используют палестинские радикальные организации, грозит уголовным преследованием в Чехии. Об этом сообщил новостной портал idnes.cz.

О необходимости привлекать к уголовной ответственности за использование этого лозунга на общественных мероприятиях договорились представители руководства МВД, полиции и генеральной прокуратуры Чехии. Это решение связано с происходящими в республике антиизраильскими акциями представителей мусульманской общины после произошедшего 7 октября нападения из сектора Газа на Израиль.

Эксперты отмечают, что использование лозунга, который звучал, в частности, на антиизраильских акциях в Чехии, созвучно требованию уничтожения Израиля. Власти буду пресекать его появление на общественных мероприятиях, а виновных в его распространении привлекать к ответственности за разжигание ненависти.