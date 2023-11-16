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обновлено 15 ноября, 23:03
Саммит АТЭС

Белый дом назвал переговоры Байдена и Си Цзиньпина откровенными и конструктивными

Лидеры США и Китая, в частности, обменялись мнениями по имеющимся разногласиям

ВАШИНГТОН, 16 ноября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин провели откровенные и конструктивные переговоры по серии вопросов на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско (штат Калифорния). Об этом сообщил Белый дом в социальной сети X (ранее Twitter)

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"Лидеры двух стран провели откровенную и конструктивную беседу по двусторонним и международным вопросов и обменялись мнениями по имеющимся разногласиям", - отмечается в сообщении.

Ранее завершились переговоры глав двух государств. Американский и китайский лидеры перешли к рабочему ужину. К ним присоединились госсекретарь США Энтони Блинкен, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, а также китайский министр иностранных дел Ван И и первый секретарь секретариата ЦК КПК Цай Ци.

Встреча двух лидеров в поместье Филоли, в 40 км южнее Сан-Франциско, началась примерно в 11:20 по местному времени (22:20 мск), таким образом она продлилась немногим более двух часов. Несколько американских СМИ, в частности портал Axios и телекомпания ABC, утверждал, что она может продлиться четыре часа.

Переговоры председателя КНР с президентом США - седьмые по счету контакты с января 2021 года, когда Байден вступил в должность президента. Очно главы двух государств встречаются второй раз (первый был в ноябре прошлого года на Бали). Си Цзиньпин впервые за последние шесть лет находится в Соединенных Штатах с визитом, в ходе которого запланировано его участие в саммите АТЭС. 

Теги:
СШАКитайСаммит АТЭССи ЦзиньпинБайден, Джо
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