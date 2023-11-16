Армия Израиля нанесла удары по военным объектам "Хезболлах" в Ливане

Также ХАМАС атаковал наблюдательные пункты и пусковые установки, склад оружия и объекты террористической инфраструктуры

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 ноября. /ТАСС/. Армия обороны Израиля нанесла удары по некоторым военным объектам, принадлежащим вооруженному крылу шиитской организации "Хезболлах", в ответ на пуски ракет с ливанской территории. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"В среду с территории Ливана была запущена противотанковая ракета в направлении поселения Шломи на севере Израиля. В ответ ЦАХАЛ нанес удар по пусковому пункту "Хезболлы", с которого был произведен запуск", - указано в сообщении.

Кроме того, в пресс-службе сообщили, что также были нанесены удары "по нескольким наблюдательным пунктам и пусковым установкам, складу оружия и объектам террористической инфраструктуры, принадлежащим "Хезболлах".