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обновлено 16 ноября, 07:08
Палестино-израильский конфликт

В Израиле сообщили об ударе по дому главы политбюро ХАМАС в секторе Газа

Газета The Times of Israel отметила, что сам Исмаил Хания последние годы проживает в Катаре

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 ноября. /ТАСС/. Истребители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли в ночь на 16 ноября удар по дому главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в секторе Газа. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

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"Ночью истребители ЦАХАЛ нанесли удар по резиденции Исмаила Хании, главы политбюро ХАМАС, которая использовалась в террористических целях и часто служила местом встреч старших лидеров ХАМАС для проведения террористических атак против израильских гражданских лиц и солдат ЦАХАЛ", - говорится в сообщении.

Газета The Times of Israel отмечает, что сам Хания последние годы проживает в Катаре. По данным издания, ХАМАС уже дважды сообщало о нанесении ударов израильскими военными по домам главы политбюро движения в секторе, но это первый раз, когда о такой атаке проинформировала израильская армейская пресс-служба.

Военные добавили, что "подразделения ЦАХАЛа продолжают операцию в секторе Газа". "Во время захвата лагеря [беженцев] Аш-Шати [в секторе Газа] войска обнаружили и уничтожили оружейный схрон морских сил ХАМАС, в котором хранилось водолазное снаряжение, взрывные устройства и оружие", - продолжили в пресс-службе. Кроме того, ЦАХАЛ ночью в секторе Газа "наносил удары по террористам", а также обнаружил большое количество оружия, включая "пояса с взрывчаткой, бочки с взрывчаткой, РПГ и противотанковые ракеты", оборудование связи и разведывательные документы. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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