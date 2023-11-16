В ходе протеста у штаб-квартиры соцпартии Испании задержали 15 человек

По данным агентства EFE, в митинге приняли участие около 2 тыс. демонстрантов

МАДРИД, 16 ноября. /ТАСС/. Акция протеста у штаб-квартиры Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП), лидером которой является претендующий на переизбрание исполняющий обязанности премьера Педро Санчес, переросла в беспорядки.

Как сообщает агентство EFE, около 2 тыс. человек собрались у офиса ИСРП в Мадриде в день начала парламентских дебатов по кандидатуре Санчеса, выдвигаемой на пост главы правительства. Некоторые участники стали бросать различные предметы в полицейских. В результате стражам порядка пришлось применить силу и разогнать протест. Были задержаны 15 протестующих, 9 человек пострадали.

Голосование в парламенте по утверждению Санчеса главой кабмина состоится в течение дня. Ожидается, что по итогам он вновь займет пост премьера.

13 ноября ИСРП зарегистрировала в Конгрессе депутатов (нижняя палата парламента) инициативу об амнистии причастных к каталонскому сепаратистскому процессу. Свыше 300 сторонников независимости региона могут подпасть под закон. О нем было объявлено в рамках переговоров ИСРП с другими партиями для поиска парламентской поддержки кандидатуры Санчеса для переизбрания премьером. Закон об амнистии вызвал резкую критику правых политических сил Испании и спровоцировал массовые акции протеста.