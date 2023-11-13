Соцпартия Испании зарегистрировала в парламенте закон об амнистии каталонских сепаратистов

Как заявил исполняющий обязанности главы администрации испанского премьера, министра по делам судов и исторической памяти Феликс Боланьос, инициатива является "безупречной с конституционной точки зрения"

МАДРИД, 13 ноября. /ТАСС/. Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП) зарегистрировала в Конгрессе депутатов (нижняя палата парламента) закон об амнистии причастных к каталонскому сепаратистскому процессу. Об этом заявил исполняющий обязанности главы администрации испанского премьера, министра по делам судов и исторической памяти Феликс Боланьос.

"Мы зарегистрировали проект органического закона об амнистии для институциональной, политической и социальной нормализации в Каталонии", - отметил он. По словам и.о. главы ведомства, инициатива заключается в том, чтобы урегулировать политический кризис в регионе и "гарантировать демократическое сосуществование". Боланьос добавил, что законопроект является "безупречным с конституционной точки зрения".

По данным газеты El Pais, свыше 300 сторонников независимости Каталонии могут подпасть под будущий закон об амнистии, который согласовала ИСРП на фоне переговоров по повторному утверждению ее лидера Педро Санчеса на посту премьер-министра. Норма предполагает отмену уголовной, административной и финансовой ответственности в отношении тех, кто совершил преступления, связанные каталонским сепаратизмом с 2012 года.

Под закон подпадут сторонники независимости региона от самых низких до самых высоких позиций. Так, экс-лидер Каталонии Карлес Пучдемон, возглавлявший правительство автономного сообщества в момент проведения там незаконного референдума о независимости 2017 года, сможет вернуться в Испанию. Он бежал из королевства в Бельгию вскоре после плебисцита.

По итогам прошедших в июле выборов победа досталась консервативной Народной партии, однако она не получила абсолютного большинства кресел в 350-местном парламенте, чтобы беспрепятственно утвердить своего кандидата на пост премьера. ИСРП по итогам выборов заняла второе место со 121 креслом. Ранее социалисты договорились с левым движением "Сумар" (31 мандат) о формировании коалиционного правительства. Также кандидатуру Санчеса согласились поддержать другие партии, в том числе каталонские сепаратисты. Договоренности, достигнутые между ИСРП и региональными политическими силами, предусматривают амнистию сторонников независимости Каталонии. Эта инициатива встретила критику со стороны правых партий и спровоцировала многотысячные акции протеста.

Ожидается, что дебаты и голосование по кандидатуре Санчеса на пост премьера состоятся в парламенте на этой неделе. Предполагается, что он заручится поддержкой 179 депутатов. Этого числа голосов достаточно для того, чтобы лидер ИСРП был переизбран главой правительства Испании.