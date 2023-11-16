В Израиле заявили о завершении зачистки западной части города Газа

Министр обороны страны Йоав Галант сообщил, что израильские военные полностью контролируют этот район и переходят к следующей фазе операции в палестинском анклаве

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 ноября. /ТАСС/. Израильские военные завершили зачистку западной части города Газа, полностью контролируют этот район и переходят к следующей фазе операции в палестинском анклаве. Об этом сообщил министр обороны Израиля Йоав Галант.

"Мы захватили и зачистили западную часть города Газа и переходим к следующей фазе операции", - заявил министр, слова которого приводит портал Ynet.

Галант выразил мнение, что по мере продвижения вглубь сектора Газа израильская армия приближается к освобождению удерживаемых в анклаве заложников. "Чем глубже мы заходим, тем больше оказывается давление на ХАМАС. Это увеличит шансы на возвращение наших заложников", - отметил он.

Министр также сообщил, что в ходе операции в больнице "Аш-Шифа" израильские военные сделали "значительные находки" внутри клиники. При этом он не привел никаких подробностей по поводу того, что именно было обнаружено.