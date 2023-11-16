16 ноября, 20:37
Палестино-израильский конфликт

Bloomberg: США и ЕС рассматривают размещение сил ООН в Газе после окончания конфликта

Агентство со ссылкой на источники передает, что официальные лица Соединенных Штатов и Евросоюза рассматривают вариант расширения роли Органа ООН по наблюдению за выполнением условий перемирия

НЬЮ-ЙОРК, 16 ноября. /ТАСС/. США и ЕС рассматривают возможность размещения сил ООН в секторе Газа после окончания эскалации в регионе. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Читайте также
Штурм больницы и гуманитарный кризис в секторе Газа. Конфликт на Ближнем Востоке

По его информации, официальные лица США и ЕС рассматривают вариант расширения роли Органа ООН по наблюдению за выполнением условий перемирия (ОНВУП). Как утверждают источники агентства, полномочия ОНВУП могут быть расширены исходя из опыта других миротворческих миссий в мире, например развертывания сил ООН на Гаити и в Сомали.

Израильские официальные лица выразили скептицизм по поводу того, что силы ООН будут эффективны, сообщает Bloomberg. Они заявили, что израильским силам придется входить и выходить из сектора Газа по своему усмотрению, чтобы гарантировать, что ХАМАС или любая другая антиизраильская сила не будет восстановлена. 

Теги:
СомалиГаитиСШАПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация