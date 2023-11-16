Bloomberg: США и ЕС рассматривают размещение сил ООН в Газе после окончания конфликта

Агентство со ссылкой на источники передает, что официальные лица Соединенных Штатов и Евросоюза рассматривают вариант расширения роли Органа ООН по наблюдению за выполнением условий перемирия

НЬЮ-ЙОРК, 16 ноября. /ТАСС/. США и ЕС рассматривают возможность размещения сил ООН в секторе Газа после окончания эскалации в регионе. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По его информации, официальные лица США и ЕС рассматривают вариант расширения роли Органа ООН по наблюдению за выполнением условий перемирия (ОНВУП). Как утверждают источники агентства, полномочия ОНВУП могут быть расширены исходя из опыта других миротворческих миссий в мире, например развертывания сил ООН на Гаити и в Сомали.

Израильские официальные лица выразили скептицизм по поводу того, что силы ООН будут эффективны, сообщает Bloomberg. Они заявили, что израильским силам придется входить и выходить из сектора Газа по своему усмотрению, чтобы гарантировать, что ХАМАС или любая другая антиизраильская сила не будет восстановлена.