NYT: США и КНР не достигли значимых успехов на переговорах

Газета передает, что Вашингтон и Пекин договорились только продолжать разговаривать

НЬЮ-ЙОРК, 17 ноября. /ТАСС/. США и КНР не достигли значимых успехов на переговорах, стороны договорились только продолжать разговаривать. Об этом сообщила в четверг газета The New York Times.

По ее данным, переговоры позволили достичь "незначительного прогресса по вопросам, которые поставили две страны на грань конфликта". Как отмечает издание, соглашения, о которых объявили лидеры США и Китая Джо Байден и Си Цзиньпин, были скромными. Вашингтон и Пекин договорились продолжать разговаривать и "брать трубку во время кризиса", уточняет издание.

Как указывает The New York Times, сейчас между странами намного меньше сфер сотрудничества, чем было всего несколько лет назад, когда встречи китайских и американских лидеров приводили к совместным действиям.

Ранее Байден, выступая на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско, заявил, что США и КНР продолжат интенсивную дипломатию в обоих направлениях, в том числе в виде телефонных контактов на высшем уровне.

Переговоры председателя КНР с нынешним хозяином Белого дома - седьмые по счету контакты с января 2021 года, когда Байден вступил в должность президента. Очно главы двух государств встречаются второй раз (первый был в ноябре прошлого года на индонезийском острове Бали). Си Цзиньпин впервые за последние шесть лет находится в Соединенных Штатах.