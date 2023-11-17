В Турции заявили, что Израиль обязательно предстанет перед судом за преступления в Газе

Глава турецкого Минюста Йылмаз Тунч обратил внимание на неспособность международных организаций решать кризисы, подобные палестино-израильскому конфликту

СТАМБУЛ, 17 ноября. /ТАСС/. Израиль рано или поздно предстанет перед судом в Гааге за военные преступления, совершенные в секторе Газа. Об этом заявил глава Минюста Турции Йылмаз Тунч, комментируя инициативу группы местных граждан подать в Международный уголовный суд (МУС) иск против израильского премьера Биньямина Нетаньяху.

"Израиль рано или поздно предстанет перед судом, так как он на глазах всего мира убивает детей. С него обязательно спросят за это. Если не смогут сделать это сегодня, преступники все равно спустя годы окажутся на скамье подсудимых в МУС", - сказал министр газете Milliyet.

Глава турецкого Минюста обратил внимание на неспособность международных организаций решать кризисы, подобные конфликту между Израилем и Палестиной. "К сожалению, Устав ООН, структура СБ ООН не позволяют решать этот вопрос. Вето одного члена Совбеза ООН позволяет отклонить инициативы о прекращении огня, оказании гуманитарной помощи. Есть структура ООН по правам человека, она должна собрать доказательства [совершаемых Израилем преступлений] и передать их в МУС", - отметил Тунч.

Ранее бывший депутат турецкого парламента от правящей Партии справедливости и развития Метин Кюлюнк, адвокаты Мукахит Биринджи и Бурак Бекироглу подали обращение в прокуратуру Стамбула с просьбой направить в МУС заявление против премьера Израиля. В нем утверждается, что Нетаньяху "совершил преступления против человечности, устроил войну и геноцид на глазах у всего мира", за что должен предстать перед МУС в соответствии с международными уголовными нормами.

Обращения в МУС от лица турецкого государства невозможны, поскольку Анкара не подписала Римский статут. В то же время Турция через правительственные структуры и неправительственные организации может информировать аппарат прокурора суда в Гааге, о преступлениях.

Римский статут - международный договор, учредивший МУС и являющийся его уставом. В полномочия суда входит преследование лиц, несущих ответственность за геноцид, преступления против человечности, военные преступления и агрессию. Юрисдикция МУС распространяется на преступления, совершенные после 1 июля 2002 года на территории государства - участника Римского статута, и на граждан этих государств на территории любой другой страны. Если государство, на территории которого произошло преступление, не является участником статута или его граждане подозреваются в тяжких преступлениях, мандат на начало уголовного преследования может выдать СБ ООН. Израиль не является участником Римского статута. До 2002 года он был таковым, но отозвал свою подпись.