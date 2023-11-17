17 ноября, 07:08
Палестино-израильский конфликт

Глава МИД Японии ушла от ответа на вопрос, готов ли Токио призвать Израиль к сдержанности

Ёко Камикава повторила последовательную позицию японской стороны, заключающуюся в "осуждении террористических атак со стороны ХАМАС"

ТОКИО, 17 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Японии Ёко Камикава ушла от прямого ответа на вопрос о том, готова ли японская сторона "по примеру Канады, Франции и других западных стран призвать Израиль остановить атаки" на сектор Газа. Эта тема поднималась на регулярной пресс-конференции главы японского внешнеполитического ведомства.

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Журналист спросил Камикаву, собирается ли Япония "по примеру Канады, Франции и других западных стран призвать Израиль остановить атаки" на сектор Газа. Глава МИД Японии напрямую не стала отвечать на этот вопрос, повторив вместе с тем последовательную позицию японской стороны, заключающуюся в "осуждении террористических атак со стороны ХАМАС" и требовании от всех участников конфликта действовать в рамках международного права. Камикава также в очередной раз призвала к организации "гуманитарной паузы" в боевых действиях в секторе Газа и немедленному освобождению всех заложников. 

Теги:
ЯпонияПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильКамикава, Ёко
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