В Киргизии выступают против попыток отмены русской культуры

Зампредседателя кабмина страны Эдиль Байсалов отметил, что близорукая политика культуры отмены обречена на провал

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноября. /ТАСС/. Киргизия решительно выступает против попыток отмены русской культуры. Об этом заявил зампредседателя кабинета министров Киргизии Эдиль Байсалов в ходе дискуссии с главой министерства культуры РФ Ольгой Любимовой в рамках Форума объединенных культур в Санкт-Петербурге.

"Кыргызстан решительно отвергает попытки отменить великую русскую культуру, наказать ее ведущих представителей, навязать вопрос коллективной ответственности", - сказал он. Байсалов также добавил, что близорукая политика культуры отмены обречена на провал, "потому как является элементом евроцентризма, высокомерной попыткой диктовать моду всему миру".

По его словам, Киргизия выступает против исключения уникальных культурных традиций. "Культурный суверенитет - это не только право, но и ответственность каждой нации. Сохранение культурного наследия и <...> культурной самобытности - это ключ к устойчивому развитию и миру", - сказал он.

О форуме

IX Санкт-Петербургский международный культурный форум - Форум объединенных культур проходит 16-18 ноября. Организатором мероприятия выступили правительство и Минкультуры РФ, власти Санкт-Петербурга и Государственный Эрмитаж. ТАСС - генеральный информационный партнер, официальный оператор пресс-центра и официальное фотохост-агентство форума.