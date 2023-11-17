В Израиле отказались назначать руководство сектора Газа после конфликта

Советник премьер-министра еврейского государства по внешней политике Офир Фальк заявил, что израильская сторона не поддерживает возвращение анклава под контроль Палестинской администрации

БРЮССЕЛЬ, 17 ноября. /ТАСС/. Советник премьер-министра Израиля по внешней политике Офир Фальк заявил, что Израиль не намерен определять, каким образом будет организовано управление сектором Газа после завершения боевых действий. Такое мнение он высказал в интервью европейской версии издания Politico.

"Я думаю, что, если Израиль скажет, кто будет управлять [сектором], это станет худшим из всех возможных вариантов. Но мы можем сказать, кто не будет - это ХАМАС", - указал он. Чиновник также добавил, что еврейское государство не поддерживает возвращение сектора под контроль Палестинской администрации, так как она до сих пор не осудила "худшие злодеяния, [совершенные] в отношении еврейского народа со времен Холокоста". Советник Нетаньяху подчеркнул, что Газа должна быть "демилитаризована и дерадикализирована", а палестинское движение ХАМАС - разгромлено, отметив, что послевоенная администрация сектора будет "знать о том, что произошло с группировкой".

Ранее американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш сообщил, что Израиль хочет, чтобы сектор Газа после завершения конфликта управлялся обновленной Палестинской национальной администрацией, руководство которой будет одобрено еврейским государством. Как отмечают источники журналиста, Израиль также планирует контролировать границу с Египтом и проход людей в и из сектора Газа. При этом Херш подчеркнул, что Нетаньяху нацелен на полное уничтожение ХАМАС.