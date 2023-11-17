17 ноября, 10:35,
обновлено 17 ноября, 10:45
Палестино-израильский конфликт

Вице-спикер Палестинского законодательного совета умер в Газе

По данным Maan, Ахмед Бахар являлся членом руководства ХАМАС

БЕЙРУТ, 17 ноября. /ТАСС/. Вице-спикер Палестинского законодательного совета (парламента) Ахмед Бахар умер в Газе от полученных ранений. Об этом сообщило агентство Maan.

Читайте также
Штурм больницы и гуманитарный кризис в секторе Газа. Конфликт на Ближнем Востоке

По его данным, Бахар являлся членом руководства радикального исламистского движения ХАМАС. Информации о том, где и когда вице-спикер палестинского парламента получил ранения, оказавшиеся для него смертельными, агентство не привело.

Помимо своей политической деятельности, Бахар также преподавал в Исламском университете сектора Газа. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликт
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация