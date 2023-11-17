Вице-спикер Палестинского законодательного совета умер в Газе

По данным Maan, Ахмед Бахар являлся членом руководства ХАМАС

БЕЙРУТ, 17 ноября. /ТАСС/. Вице-спикер Палестинского законодательного совета (парламента) Ахмед Бахар умер в Газе от полученных ранений. Об этом сообщило агентство Maan.

По его данным, Бахар являлся членом руководства радикального исламистского движения ХАМАС. Информации о том, где и когда вице-спикер палестинского парламента получил ранения, оказавшиеся для него смертельными, агентство не привело.

Помимо своей политической деятельности, Бахар также преподавал в Исламском университете сектора Газа.