17 ноября, 17:57,
обновлено 17 ноября, 18:07
Палестино-израильский конфликт

Эрдоган: палестинский вопрос может быть решен только путем признания двух государств

БЕРЛИН, 17 ноября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что конфликт между Израилем и Палестиной подтвердил неизбежность решения палестинской проблемы на основе принципа существования двух государств.

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"Военное противостояние между Израилем и Палестиной подтвердило неизбежность урегулирования палестинского конфликта на основе принципа существования двух государств в границах 1967 года", - заявил турецкий лидер в Берлине на пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Трансляцию вел телеканал TRT Haber.

Эрдоган имел в виду признание суверенитета Государства Израиль и Палестины, последней со столицей в Восточном Иерусалиме. 

Теги:
ТурцияПалестино-израильский конфликтЭрдоган, Реджеп Тайип
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