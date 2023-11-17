17 ноября, 19:18
Палестино-израильский конфликт

Байден обсудил с эмиром Катара необходимость освобождения заложников в Газе

Как отметили в Белом доме, стороны также рассмотрели усилия по увеличению потока гумпомощи в анклав

ВАШИНГТОН, 17 ноября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден провел разговор с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани, обсудил ситуацию на Ближнем Востоке и необходимость немедленного освобождения заложников в секторе Газа. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

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"Лидеры двух стран обсудили срочную необходимость безотлагательного освобождения всех заложников, удерживаемых [палестинским радикальным движением] ХАМАС", - указано в сообщении. Белый дом отметил, что лидеры обсудили усилия по увеличению потока гуманитарной помощи в сектор Газа и решение Израиля о возобновлении поставок топлива. Они также договорились поддерживать тесные контакты, в частности, по упомянутым вопросам. 

Теги:
СШАКатарПалестино-израильский конфликтБайден, Джо
© Информационное агентство ТАСС
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