Байден обсудил с эмиром Катара необходимость освобождения заложников в Газе

Как отметили в Белом доме, стороны также рассмотрели усилия по увеличению потока гумпомощи в анклав

ВАШИНГТОН, 17 ноября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден провел разговор с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани, обсудил ситуацию на Ближнем Востоке и необходимость немедленного освобождения заложников в секторе Газа. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

"Лидеры двух стран обсудили срочную необходимость безотлагательного освобождения всех заложников, удерживаемых [палестинским радикальным движением] ХАМАС", - указано в сообщении. Белый дом отметил, что лидеры обсудили усилия по увеличению потока гуманитарной помощи в сектор Газа и решение Израиля о возобновлении поставок топлива. Они также договорились поддерживать тесные контакты, в частности, по упомянутым вопросам.