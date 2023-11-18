Армия Израиля активизировала усилия по материально-техническому обеспечению сил в Газе

Официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари отметил, что армия продолжит поддерживать семьи погибших солдат

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 ноября. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) активизировала усилия по материально-техническому обеспечению сил на территории сектора Газа. Об этом заявил официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари.

"В последние дни в Армии обороны Израиля активизировались усилия по материально-техническому обеспечению [израильских] сил в секторе Газа всем необходимым: горячим питанием, свежими продуктами, новым обмундированием, зимним снаряжением, предметами личной гигиены", - рассказал он.

По словам Хагари, управление материально-технического обеспечения совместно с Южным командованием Армии обороны Израиля работает над тем, чтобы защитить и сделать все возможное для обеспечения наилучших условий для сухопутных войск. Он также отметил, что ЦАХАЛ продолжит поддерживать семьи погибших солдат.