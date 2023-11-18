18 ноября, 04:36
Палестино-израильский конфликт

В Газу за сутки въехали 26 грузовиков с гуманитарной помощью

В частности, фуры доставили продукты, медоборудование, воду и предметы первой необходимости для работы пунктов временного размещения

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере 26 грузовиков с гуманитарной помощью въехали в сектор Газа в пятницу через контрольно-пропускной пункт "Рафах".

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Об этом сообщило на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) Управление по координации действий правительства Израиля на палестинских территориях.

Как указывается в сообщении, 12 грузовиков доставили в анклав продукты питания (330 тонн), 10 - медицинское оборудование (200 тонн), 3 - воду (60 тонн), 1 - предметы первой необходимости для организации работы пунктов временного размещения (15 тонн).

Доставка гуманитарной помощи в сектор Газа началась 21 октября - через две недели после начала обострения ближневосточного конфликта. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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