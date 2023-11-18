18 ноября, 04:59
Палестино-израильский конфликт

ВС Израиля отстранили от службы солдата, бросившего гранату в мечеть

Газета Times of Israel передает, что инцидент произошел в деревне Будрус на Западном берегу реки Иордан

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 ноября. /ТАСС/. Армия обороны Израиля отстранила от службы военнослужащего, который бросил светошумовую гранату в мечеть. Об этом сообщила газета Times of Israel.

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По ее данным, инцидент произошел в мечети в деревне Будрус на Западном берегу реки Иордан. Израильский военнослужащий забросил в здание светошумовую гранату в то время, когда имам начал созывать верующих на утреннюю молитву.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан. 

Теги:
Палестино-израильский конфликтИзраиль
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