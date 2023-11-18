18 ноября, 09:10
Палестино-израильский конфликт

СМИ: израильский БПЛА нанес удар по цеху алюминиевых конструкций в Набатии

Как сообщил новостной портал Lebanon 24, в результате атаки на предприятии произошел пожар

БЕЙРУТ, 18 ноября. /ТАСС/. Беспилотный летательный аппарат израильских ВВС выпустил две ракеты по цеху алюминиевых конструкций, расположенному в окрестностях города Набатия на юге Ливана.

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Как сообщил новостной портал Lebanon 24, в результате атаки на предприятии вспыхнул пожар, который был потушен усилиями спасателей. По его информации, стоявшее в цехе оборудование полностью выведено из строя. О пострадавших сведений нет.

Бойцы вооруженного крыла шиитской партии "Хезболлах" выпустили в ответ на рейд беспилотника свыше 20 ракет по израильской территории. В заявлении, размещенном в Telegram-канале формирования, говорится, что поражено несколько военных позиций, в частности командный пункт в районе Вади-Саса.

Шиитские бойцы обстреляли также израильские механизированные патрули у поселений Штула и Хеллет-Варда. В тексте утверждается, что в рядах противника есть убитые и раненые. 

Теги:
ЛиванПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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