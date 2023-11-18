18 ноября, 09:49
Палестино-израильский конфликт

Армия Израиля сообщила о задержании на Западном берегу Иордана 19 палестинцев

По данным армейской пресс-службы, в их числе были 11 представителей движения ХАМАС

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 ноября. /ТАСС/. Израильские силовики во время ночных рейдов на Западном берегу реки Иордан задержали 19 разыскивавшихся по подозрению в причастности к террористической деятельности палестинцев, в том числе 11 сторонников правящего в секторе Газа радикального движения ХАМАС. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

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"В ходе ночных операций военные задержали 19 находившихся в розыске лиц, 11 из которых являются сторонниками террористической организации ХАМАС", - говорится в заявлении.

Всего с 7 октября израильские военные задержали на Западном берегу Иордана 1 800 палестинцев, в том числе 1 050 сторонников ХАМАС, добавили в пресс-службе. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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