ВВС Израиля атаковали объекты "Хезболлах" в Ливане в ответ на обстрелы

Армейская пресс-служба ранее трижды информировала о включении сирен воздушной тревоги в северных районах еврейского государства

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 ноября. /ТАСС/. Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении ответных авиаударов по военным целям вооруженного крыла шиитской партии "Хезболлах" на ливанской территории.

"Самолеты ЦАХАЛ атаковали несколько террористических объектов "Хезболлах" в Ливане", - говорится в заявлении.

В пресс-службе добавили, что "после срабатывания сирен воздушной тревоги на севере страны был зафиксирован ряд запусков снарядов с ливанской территории в сторону Израиля". "Артиллерия ЦАХАЛ наносит удары по местам, откуда производились обстрелы", - указали военные.

В субботу армейская пресс-служба уже трижды информировала о включении сирен воздушной тревоги в северных районах Израиля.