18 ноября, 12:53
Палестино-израильский конфликт

Замглавы МИД РФ и посол Египта обсудили развитие палестино-израильского конфликта

Михаил Богданов и Назих Нагари акцентировали внимание на гуманитарных аспектах в секторе Газа, сообщили в министерстве

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов и посол Египта в Москве Назих Нагари обсудили на встрече развитие ситуации в зоне палестино-израильского конфликта с акцентом на гуманитарные аспекты в секторе Газа. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

Читайте также
Штурм больницы и гуманитарный кризис в секторе Газа. Конфликт на Ближнем Востоке

"В ходе беседы основное внимание было уделено развитию ситуации в зоне палестино-израильского конфликта с акцентом на гуманитарные аспекты в секторе Газа. При этом с российской стороны была выражена благодарность египетским властям за оказание содействия при проведении эвакуационных мероприятий по вывозу граждан России из зоны боевых действий", - отметили в МИД РФ.

Стороны также обсудили "некоторые актуальные вопросы дальнейшего укрепления российско-египетского стратегического сотрудничества, включая график предстоящих контактов". 

Теги:
ПалестинаЕгипетРоссияПалестино-израильский конфликтИзраильБогданов, Михаил Леонидович
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация