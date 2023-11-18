Замглавы МИД РФ и посол Египта обсудили развитие палестино-израильского конфликта

Михаил Богданов и Назих Нагари акцентировали внимание на гуманитарных аспектах в секторе Газа, сообщили в министерстве

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов и посол Египта в Москве Назих Нагари обсудили на встрече развитие ситуации в зоне палестино-израильского конфликта с акцентом на гуманитарные аспекты в секторе Газа. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"В ходе беседы основное внимание было уделено развитию ситуации в зоне палестино-израильского конфликта с акцентом на гуманитарные аспекты в секторе Газа. При этом с российской стороны была выражена благодарность египетским властям за оказание содействия при проведении эвакуационных мероприятий по вывозу граждан России из зоны боевых действий", - отметили в МИД РФ.

Стороны также обсудили "некоторые актуальные вопросы дальнейшего укрепления российско-египетского стратегического сотрудничества, включая график предстоящих контактов".