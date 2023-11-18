Украинские СМИ опровергли утверждения о подрыве балкера, вышедшего из одесского порта

Как сообщило издание "Думская", мина взорвалась в 100 м от сухогруза

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Судно Georgia S под флагом Либерии, которое вышло из одесского порта "Южный" с грузом пшеницы, на самом деле не пострадало. Об этом сообщило украинское издание "Думская" после сообщений в СМИ о якобы подрыва балкера на мине.

Как отмечает "Думская", капитан дал сигнал бедствия после взрыва мины вдали от балкера. Однако на самом деле судно, которое вечером 17 ноября подало сигнал бедствия, совсем не пострадало. Мина, вероятно, противопехотная, взорвалась в 100 м от сухогруза, однако капитан не оценил ситуацию и забил тревогу, пишет издание. После выяснения обстоятельств судно продолжило движение и ожидает очереди, чтобы пройти Босфор.

Зерновая сделка прекратила действие 17 июля. Президент РФ Владимир Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам - так и не была реализована. 10 августа Военно-морские силы ВСУ объявили о так называемых временных коридорах в Черном море для торговых судов, идущих в порты Черноморск, Одесса и Южный. При этом в Киеве предупредили, что на маршруте сохраняются военная угроза и минная опасность, поэтому к проходу допускают суда, чьи владельцы и капитаны "официально подтверждают готовность к плаванию в данных условиях".