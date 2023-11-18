NYT: Израиль в течение нескольких недель проведет зачистки в секторе Газа

По сведениям источников в администрации США, после этого еврейское государство подготовит отдельную инициативу по расширению наступления на юге палестинского анклава

НЬЮ-ЙОРК, 18 ноября. /ТАСС/. Израиль проинформировал американских чиновников, что в течение нескольких недель будет проводить операцию по зачистке на севере сектора Газа. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники в администрации США.

По их данным, после этого Израиль подготовит отдельную инициативу по расширению наступления на юге палестинского анклава.

Как отмечают источники, спешное решение Израиля начать наземную операцию в Газе не оставило израильскому командованию времени для тщательного планирования с целью снижения рисков для мирных жителей и сделало неизбежным большое количество жертв.