Глава МИД Турции заявил, что поддержка США Израиля чревата глобальным кризисом

Хакан Фидан сообщил, что позиции Анкары и Вашингтона в вопросе урегулирования в Газе расходятся

СТАМБУЛ, 18 ноября. /ТАСС/. Поддержка Израиля со стороны США в условиях продолжения конфликта в Газе чревата возникновением глобального кризиса. Такое мнение высказал глава МИД Турции Хакан Фидан в интервью телеканалу Al Jazeera.

"Если США продолжат оказывать поддержку Израилю в условиях, когда продолжаются преступления и бомбардировки [Газы], это может привести к глобальному кризису, - отметил турецкий министр.

Он также сообщил, что позиции Анкары и Вашингтона в вопросе урегулирования в Газе расходятся. "Я открыто говорил с [госсекретарем США Энтони] Блинкеном, мы высказались за постоянное прекращение огня и отвергли политику выселения [из Газы]. Мы расходимся с Вашингтоном в вопросе оказания поддержки Израилю и прекращения огня", - сказал Фидан.