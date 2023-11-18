18 ноября, 18:47
Палестино-израильский конфликт

ЮНИСЕФ заявил о гибели множества детей в результате ударов по двум школам в секторе Газа

Региональный директор Детского фонда ООН по Ближнему Востоку и Северной Африке Адель Ходр призвал немедленно прекратить "эти ужасные нападения"

ДУБАЙ, 18 ноября. /ТАСС/. Региональный директор Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) по Ближнему Востоку и Северной Африке Адель Ходр заявила о гибели множества детей в результате израильских ударов по школам "Аль-Фахура" и "Тель аз-Заатар" в секторе Газа.

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"Сцены бойни и смертей после нападений на школы "Аль-Фахура" и "Тель аз-Заатар" в Газе, в результате которых погибло множество детей и женщин, чудовищны и ужасающи. Эти ужасные нападения должны быть немедленно прекращены. Дети, школы и убежища не являются мишенью. Необходимо немедленное прекращение огня", - написала Ходр на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

В субботу израильская авиация атаковала школы "Аль-Фахура" и "Тель аз-Заатар" в Джебалии на севере сектора Газа. Как сообщил телеканал Al Jazeera, в результате удара по территории "Аль-Фахура", которая находится под контролем Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ, погибли около 200 человек. Позже министерство здравоохранения анклава заявило, что жертвами удара в "Аль-Фахура" стали по меньшей мере 50 человек. 

Теги:
Палестино-израильский конфликт
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