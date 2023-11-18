В Израиле заявили о продвижении военных на восток Газы в ходе второй фазы операции

Армия Израиля наносит чувствительные удары вооруженным формированиям, связанным с организацией ХАМАС, отметил глава Минобороны еврейского государства Йоав Галант

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 ноября. /ТАСС/. Израильские военные в рамках недавно начавшейся второй фазы наземной операции в секторе Газа продвигаются в восточные районы анклава, нанося чувствительные удары вооруженным формированиям, связанным с палестинской радикальной организацией ХАМАС. Об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галант.

"В последние дни мы перешли ко второй фазе маневров в секторе Газа. Силы Армии обороны Израиля оставались в западной части, но сейчас они также маневрируют в восточной части, и результаты этого довольно очевидны. ХАМАС были нанесены серьезные удары, они теряют командные центры, туннели, бункеры, пострадали их командиры на всех уровнях, за последние дни и недели были убиты сотни и тысячи террористов", - сказал он на пресс-конференции.