18 ноября, 19:44,
обновлено 18 ноября, 19:52
Палестино-израильский конфликт

Нетаньяху отверг возможность передачи контроля над Газой администрации Аббаса

По словам премьер-министра Израиля, он считает невозможным передать палестинскому лидеру управление Газой после того, как за анклав сражалась армия еврейского государства

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху считает, что палестинская администрация во главе с Махмудом Аббасом не в состоянии принять на себя ответственность за управление сектором Газа по окончании проводимой сейчас там военной операции израильской армии.

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"Я думаю, что палестинская автономия в своей нынешней форме неспособна принять ответственность за сектор Газа", - сказал он на пресс-конференции.

Нетаньяху добавил, что считает невозможным передать Аббасу управление Газой после того, как за анклав сражалась армия Израиля. Кроме того, он заметил, что Аббас до сих пор не осудил нападение на Израиль, совершенное радикалами из боевого крыла ХАМАС 7 октября. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильАббас, МахмудНетаньяху, Биньямин
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