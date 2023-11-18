Израильские ВВС выпустили 10 ракет по трем районам на юге Ливана

По информации портала Naharnet, впервые в воздушной атаке приняли участие вертолеты

БЕЙРУТ, 18 ноября. /ТАСС/. Истребители израильских ВВС атаковали три района в окрестностях ливанского города Тир (90 км от Бейрута). Как сообщил новостной портал Naharnet, самолеты противника выпустили не менее 10 ракет по окрестностям поселков Тейр-Харфа, Альма-эш-Шааб и Вади-Зыбкин, откуда бойцы вооруженного крыла шиитской партии "Хезболлах" ведут обстрел территории Израиля.

Впервые в воздушной атаке приняли участие вертолеты. По информации портала, в районе Блида они уничтожили установку ПВО, которую используют шиитские формирования для поражения израильских беспилотников.

В субботу вечером артиллерия израильской армии открыла огонь по населенным пунктам Маркаба, Таллуса, Бени-Хайян, Кабриха, Хоула, Эль-Эдейса, Вади-эс-Суллуки в пограничном округе Марджаюн. О последствиях этих ударов сведений не приводится.

Большая часть этих поселков покинута жителями, которые переместились в безопасные районы вглубь страны.

Формирования "Хезболлах", в свою очередь, сообщили в телеграм-канале, что использовали управляемые противотанковые ракеты и реактивные системы залпового огня для обстрела 7 израильских постов и механизированных патрулей на границе с Ливаном. Шиитские бойцы утверждают, что поразили одну бронемашину возле еврейского поселения Биранит.