18 ноября, 19:58,
обновлено 18 ноября, 20:24
Палестино-израильский конфликт

Байден утверждает, что прекращение огня привело бы к новым атакам со стороны ХАМАС

ВАШИНГТОН, 18 ноября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден считает, что прекращение огня на Ближнем Востоке привело бы к новым атакам со стороны боевиков радикального палестинского движения ХАМАС. С таким утверждением он выступил в статье, опубликованной в газете The Washington Post.

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"Пока ХАМАС придерживается идеологии разрушения, прекращение огня не приведет к миру. Для членов ХАМАС любое прекращение огня дает время на пополнение запасов ракет, перегруппировку бойцов и возобновление убийств за счет очередных атак на мирное население", - говорится в статье Байдена. По его словам, "исход, при котором ХАМАС продолжил бы контролировать [сектор Газа], вновь послужил бы поддержкой ненависти и лишил бы палестинский народ возможности создать нечто лучшее".

"Народ Палестины заслуживает собственное государство и будущее без ХАМАС", - подчеркнул Байден. По его словам, США поддерживают двухгосударственное решение ближневосточного конфликта, "сектор Газа и Западный берег должны быть воссоединены под единой управленческой структурой, в конечном варианте - обновленной палестинской администрацией". 

Теги:
СШАПалестино-израильский конфликтБайден, Джо
© Информационное агентство ТАСС
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