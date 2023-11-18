Байден заявил о необходимости стремиться к завершению ближневосточного конфликта навсегда

В Газе и на Ближнем Востоке нужно создать "что-то более прочное", чем временные решения, подчеркнул президент США

ВАШИНГТОН, 18 ноября. /ТАСС/. Необходимо стремиться к тому, чтобы положить конец палестино-израильскому конфликту раз и навсегда, а не ограничиваться временными решениями.

Об этом заявил президент США Джо Байден в статье, опубликованной на сайте газеты The Washington Post.

"Наша цель не должна просто заключаться в том, чтобы остановить войну на сегодня - необходимо остановить войну навсегда, прервать круг непрекращающегося насилия, создать что-то более прочное в Газе и на Ближнем Востоке для того, чтобы история перестала повторяться", - говорится в статье.

При этом Байден утверждал, что развертывание на Ближнем Востоке двух авианосных ударных групп направлено "на укрепление сдерживания". "Я четко дал понять, что США сделают все необходимое для защиты американских военнослужащих, размещенных на Ближнем Востоке, и мы не один раз отвечали на атаки против нас", - заявил глава американской администрации. "Мы неоднократно в ходе истории видели, как конфликты на Ближнем Востоке могут вызвать последствия по всему миру", - добавил Байден.

Ранее Вашингтон перебросил на Ближний Восток эскадрилью истребителей-бомбардировщиков F-16. В восточную часть Средиземного моря были направлены две авианосные ударные группы. Американская администрация предостерегла Тегеран и связанные с ним вооруженные формирования от попыток агрессии в отношении Израиля. На фоне эскалации палестино-израильского конфликта американские военные базы в Сирии и Ираке подвергались нападениям с использованием ракет и беспилотников. Как сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на представителя Пентагона, с 17 октября число таких атак достигло 58.