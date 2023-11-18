Нетаньяху заявил, что Израиль вошел в Газу вопреки давлению извне и продолжит операцию

Израильский премьер напомнил, что еврейское государство согласится только на временное прекращение огня и только в обмен на возвращение заложников

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 ноября. /ТАСС/. Власти Израиля приняли решение о начале наземной операции в секторе Газа, вопреки давлению из-за рубежа, боевые действия будут продолжаться вопреки этому давлению. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

"Со всего мира и даже внутри США на нас оказывалось огромное давление в последние недели. Хочу поделиться с вами некоторыми примерами случаев давления, которые нам удалось отвергнуть, и мы продолжаем это отвергать. Многие в мире просили нас не входить в сектор Газа, но мы вошли. Многие давили на нас, чтобы мы не заходили в город Газа, но мы зашли. Они также просили нас не входить в больницу "Аш-Шифа", хотя это главный террористический командный центр для ХАМАС, но мы зашли в больницу", - сказал он на пресс-конференции.

Нетаньяху добавил, что на Израиль также оказывалось давление по вопросу прекращения огня в Газе, но и это израильские власти отвергли. "Нас просили согласиться на полное прекращение огня. Мы отказались, и я ясно дал понять, что мы согласимся только на временное прекращение огня и только в обмен на возвращение наших заложников", - указал глава правительства.

"Я говорю всем: мы будем продолжать, пока не добьемся победы, пока не уничтожим ХАМАС и не вернем наших заложников домой", - подчеркнул он.