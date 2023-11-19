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Палестино-израильский конфликт

Глава ВОЗ сообщил, что больница "Аш-Шифа" в Газе больше не может работать

AP Photo/ Hatem Moussa, архив
© AP Photo/ Hatem Moussa, архив

Сейчас организация вместе с партнерами разрабатывает план срочной эвакуации пациентов, добавил Тедрос Аданом Гебрейесус

ЖЕНЕВА, 19 ноября. /ТАСС/. Больница "Аш-Шифа" в секторе Газа больше не может функционировать, всех пациентов нужно срочно эвакуировать. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус после проведения организацией оценочной миссии в больнице.

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"Команда увидела, что больница больше не может функционировать: ни воды, ни еды, ни электричества, ни топлива, запасы медикаментов исчерпаны", - написал глава организации на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

Учитывая ситуацию в больнице и состояние многих пациентов, в том числе младенцев, медицинские сотрудники обратились за помощью в эвакуации пациентов, которым больше не могут предоставить помощь в медицинском учреждении, отметил глава ВОЗ.

"Мы работаем с партнерами над разработкой плана срочной эвакуации и просим о полном содействии этому плану, - отметил Гебрейесус. - Текущая ситуация невыносима и не имеет оправданий". 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильТедрос Аданом Гебрейесус
© Информационное агентство ТАСС
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