Глава ВОЗ сообщил, что больница "Аш-Шифа" в Газе больше не может работать

Сейчас организация вместе с партнерами разрабатывает план срочной эвакуации пациентов, добавил Тедрос Аданом Гебрейесус

ЖЕНЕВА, 19 ноября. /ТАСС/. Больница "Аш-Шифа" в секторе Газа больше не может функционировать, всех пациентов нужно срочно эвакуировать. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус после проведения организацией оценочной миссии в больнице.

"Команда увидела, что больница больше не может функционировать: ни воды, ни еды, ни электричества, ни топлива, запасы медикаментов исчерпаны", - написал глава организации на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

Учитывая ситуацию в больнице и состояние многих пациентов, в том числе младенцев, медицинские сотрудники обратились за помощью в эвакуации пациентов, которым больше не могут предоставить помощь в медицинском учреждении, отметил глава ВОЗ.

"Мы работаем с партнерами над разработкой плана срочной эвакуации и просим о полном содействии этому плану, - отметил Гебрейесус. - Текущая ситуация невыносима и не имеет оправданий".