19 ноября, 02:39
Палестино-израильский конфликт

Байден поручил подготовить санкции против поселенцев, атакующих палестинцев

Президент США Джо Байден. AP Photo/ Carolyn Kaster
Президент США Джо Байден
© AP Photo/ Carolyn Kaster

Как сообщает газета Politico, ограничительные меры планируется ввести в отношении тех, кто причастен к действиям или политике, угрожающей безопасности на Западном берегу

ВАШИНГТОН, 19 ноября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден поручил подготовить визовые ограничения и санкции в отношении израильских поселенцев, атакующих палестинцев на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на внутренний документ, содержание которого озвучил ей высокопоставленный представитель американской администрации.

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Как сообщает издание, Байден поручил госсекретарю США Энтони Блинкену и министру финансов Джанет Йеллен "подготовить визовые ограничения и санкции в отношении экстремистски настроенных израильских поселенцев, атакующих и вытесняющих палестинцев на Западном берегу". Как поясняет газета, соответствующие меры администрация США намерена принять, чтобы "продемонстрировать поддержку нуждающемуся населению Палестины" на фоне того, как Вашингтон "оправдывает возмездие Израиля против ХАМАС".

Издание подчеркивает, что ограничительные меры планируется ввести в отношении тех, кто "прямо или косвенно причастен к действиям или политике, угрожающей безопасности и стабильности на Западном берегу" или предпринимает "действия по запугиванию мирных жителей Западного берега с целью их вытеснения". Кроме того, санкции будут распространяться на тех, кто осуществляет деятельность, "нарушающую права человека или в значительной степени препятствующую достижению двухгосударственного решения".

Ранее Байден в статье, опубликованной на сайте газеты The Washington Post заявил, что донес до израильского руководства, что насилие в отношении палестинцев на Западном берегу "должно прекратиться, а причастные должны быть привлечены к ответственности". "США готовы принять собственные меры, в том числе ввести запрет на выдачу виз экстремистам, атакующим мирное население на Западном берегу", - написал глава американской администрации. 

Теги:
СШАПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильБайден, ДжоЙеллен, ДжанетБлинкен, Энтони
© Информационное агентство ТАСС
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