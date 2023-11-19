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обновлено 19 ноября, 08:03
Палестино-израильский конфликт

Истребители ЦАХАЛ за ночь атаковали "множество" целей ХАМАС в Газе

Наземные подразделения ведут бои на окраинах Джебалии, сообщила армейская пресс-служба

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 ноября. /ТАСС/. Истребители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) ночью нанесли удары по "множеству террористических объектов" движения ХАМАС в городах Джебалия, Бейт-Лахия и районе Аз-Зейтун в секторе Газа. Об этом сообщила армейская пресс-служба, указав, что наземные подразделения ведут бои на окраинах Джебалии.

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"ЦАХАЛ продолжает боевые действия в секторе Газа с воздуха, с моря и с суши. Истребители ЦАХАЛ уничтожили множество объектов террористической инфраструктуры ХАМАС в Джебалии, Аз-Зейтуне и Бейт-Лахии. За истекшие сутки бойцы бригады "Нахаль" вели бои на окраинах Джебалии, уничтожая террористов ХАМАС", - говорится в заявлении.

В районе Джебалии "подразделения при помощи танков и при поддержке авиации атаковали цели" боевиков, продолжили в пресс-службе. "Боевая группа бригады "Нахаль" выявила отряд террористов, который намеревался открыть огонь по военным с крыши здания, военнослужащие с расстояния направили к месту беспилотник, который уничтожил террористов", - сообщили также в армейском ведомстве детали операции, отметив, что, "кроме того, в ходе обысков в жилых домах были обнаружены оружие и военная техника".

"Одновременно ВМС Израиля атаковали объекты террористической организации ХАМАС вдоль всего сектора Газа, используя тысячи боеприпасов, оказывая помощь сухопутным войскам огнем и наблюдением, а также осуществляя прикрытие наземных операций с моря", - добавили в пресс-службе. 

Теги:
Палестино-израильский конфликт
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