Хуситы заявили о захвате израильского судна в Красном море

Представитель мятежного движения "Ансар Аллах" Яхья Сариа заявил, что корабль отбуксировали к побережью Йемена

ДУБАЙ, 19 ноября. /ТАСС/. Представитель йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" Яхья Сариа заявил, что хуситы захватили в Красном море израильское судно и отбуксировали его к побережью Йемена. Экипаж судна, как следует из заявления, задержан.

"Вооруженные силы Йемена провели военную операцию в Красном море, результатом которой стал захват израильского корабля. Он доставлен к йеменскому побережью. Вооруженные силы Йемена обращаются с экипажем корабля в соответствии с учением и ценностями нашей исламской религии", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представителя движения.