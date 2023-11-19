19 ноября, 18:21
Палестино-израильский конфликт

В секторе Газа сообщили о гибели свыше 13 тыс. человек с начала эскалации конфликта

По данным правительства анклава, из них 5,5 тыс. - дети, 3,5 тыс. - женщины

ДУБАЙ, 19 ноября. /ТАСС/. Более 13 тыс. жителей сектора Газа погибли в результате боевых действий с начала эскалации палестино-израильского конфликта. Об этом сообщила пресс-служба правительства анклава.

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"Количество погибших превысило 13 тыс., 5,5 тыс. из которых - дети, 3,5 тыс. - женщины. Число жертв среди медицинского персонала - врачей, медсестер и фельдшеров - достигло 201, среди представителей гражданской обороны - 22, среди журналистов - 60", - говорится в заявлении, опубликованном на странице пресс-службы в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Правительство сектора Газа также сообщило, что с начала очередного обострения конфликта ранения получили более 30 тыс. жителей анклава, 75% из них - дети и женщины. Кроме того, число без вести пропавших превысило 6 тыс. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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