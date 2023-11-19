19 ноября, 20:32
Палестино-израильский конфликт

Отряды "Хезболлах" нанесли удары по 14 постам израильской армии на границе

В ответ артиллерия ЦАХАЛ открыла огонь по ливанской территории

БЕЙРУТ, 19 ноября. /ТАСС/. Бойцы вооруженного крыла шиитской партии "Хезболлах" атаковали за сутки 14 постов израильской армии в пограничных районах на юге Ливана. Как сообщило агентство Al Wataniya, во второй половине дня удары управляемыми противотанковыми ракетами были нанесены по позициям израильских военнослужащих и их механизированным патрулям в Йифтахе, Эль-Абаде, Эль-Маликии, Вади-Хонине и Хорш-Рамиме.

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В ответ на эти вылазки израильская артиллерия открыла интенсивный огонь из орудий по ливанской территории. По информации агентства, в ходе обстрела в районе Мхейбиб была повреждена ретрансляционная вышка телекоммуникационной компании "Альфа", в результате пять южных районов страны оказались без мобильной связи.

В субботу беспилотный летательный аппарат израильских ВВС выпустил две ракеты по цеху алюминиевых конструкций, расположенному в окрестностях города Набатия. На предприятии вспыхнул пожар, который был потушен усилиями спасателей.

Несмотря на растущий урон от израильских обстрелов и увеличившийся поток беженцев из южных районов, заместитель генерального секретаря "Хезболлах" шейх Наим Касем заявил, что шиитские формирования "останутся на передовой ради поддержки палестинцев в секторе Газа".

"Мы сохраняем максимальную боевую готовность на случай израильской агрессии и продолжаем наносить урон противнику, который вынужден сосредоточить на северном фронте значительные силы", - подчеркнул шиитский политик, слова которого приводит портал Al Nashra.

В свою очередь глава исполкома "Хезболлах" шейх Хашем Сафиеддин заявил, что шиитские формирования "не остановят военных операций на юге Ливана до тех пор, пока Израиль не согласится на прекращение огня в секторе Газа". 

Теги:
ЛиванПалестино-израильский конфликтИзраиль
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