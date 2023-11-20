СМИ: Израиль затягивает реализацию соглашения о перемирии с ХАМАС

РАБАТ, 20 ноября. /ТАСС/. Израильские власти затягивают реализацию договоренности о перемирии с радикальным палестинским движением ХАМАС.
Об этом сообщил в воскресенье вещающий из Бейрута телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источник.
"В окончательном варианте [проекта соглашения о перемирии] изменений нет, но именно израильтяне задерживают его реализацию", - отметил собеседник телеканала.
По его информации, переговоры между противоборствующими сторонами о прекращении огня "пробуксовывают уже больше недели".