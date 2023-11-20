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Палестино-израильский конфликт

СМИ: Израиль затягивает реализацию соглашения о перемирии с ХАМАС

По информации телеканала Al Mayadeen, переговоры о прекращении огня "пробуксовывают уже больше недели"

РАБАТ, 20 ноября. /ТАСС/. Израильские власти затягивают реализацию договоренности о перемирии с радикальным палестинским движением ХАМАС.

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Об этом сообщил в воскресенье вещающий из Бейрута телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источник.

"В окончательном варианте [проекта соглашения о перемирии] изменений нет, но именно израильтяне задерживают его реализацию", - отметил собеседник телеканала.

По его информации, переговоры между противоборствующими сторонами о прекращении огня "пробуксовывают уже больше недели". 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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